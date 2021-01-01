Восьмидесятилетняя королева Дании вакцинировалась от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Королева Дании - 80-летняя Маргарете ІІ получила первую дозу вакцины против коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы королевского дома, информирует УНН.
"Ее величество королева сегодня была привита против COVID-19. Королева будет повторно вакцинирована примерно через три недели", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, британка, которую первой в мире вакцинировали от коронавируса, получила вторую дозу препарата.
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