Британка, яку першою у світі вакцинували від коронавірусу, отримала другу дозу препарату

"Маргарет Кінан - перша людина у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech - отримала другу дозу уколу", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що першу дозу вакцини вона отримала в університетській лікарні у Ковентрі. Там зазначили, що другу вакцину введуть приблизно через 21 день.

Як повідомляв УНН раніше, у Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першим пацієнтом у світі, який отримав вакцину Pfizer/BioNTech від COVID-19 поза клінічних випробувань після офіційного старту програми вакцинації у цій країні.