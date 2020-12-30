Британка, которую первой в мире вакцинировали от коронавируса, получила вторую дозу препарата
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Британка Маргарет Кинан, которая первой в мире получила вакцину от коронавируса, получила вторую дозу препарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Маргарет Кинан - первый человек в мире, который получил вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech - получила вторую дозу укола", - говорится в сообщении.
Добавим, что первую дозу вакцины она получила в университетской больнице в Ковентри. Там отметили, что вторую вакцину введут примерно через 21 день.
Как сообщал УНН ранее, в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым пациентом в мире, который получил вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний после официального старта программы вакцинации в этой стране.