Вісімдесятирічна королева Данії вакцинувалася від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Королева Данії - 80-річна Маргарете ІІ отримала першу дозу вакцини проти коронавірусної хвороби. Про це йдеться у повідомленні пресслужби королівського дому, інформує УНН.
"Її величність королева сьогодні була щеплена проти COVID-19. Королева буде повторно вакцинована приблизно через три тижні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, британка, яку першою у світі вакцинували від коронавірусу, отримала другу дозу препарату.
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