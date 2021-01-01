Вісімдесятирічна королева Данії вакцинувалася від COVID-19

"Її величність королева сьогодні була щеплена проти COVID-19. Королева буде повторно вакцинована приблизно через три тижні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, британка, яку першою у світі вакцинували від коронавірусу, отримала другу дозу препарату.