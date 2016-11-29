Восемь частей "Гарри Поттера" поместили в 78-минутное видео

"Нет смысла даже пытаться делать вид, что выход фильма "Фантастические животные и где они живут" вновь вызвал интерес к Гарри Поттеру, поскольку можно с уверенностью утверждать, что волшебный мир писательницы Джоан Роулинг будет, как и раньше, занимает важное место в воображении последующих поколений. Вероятно, именно поэтому один фанат решил совместить восемь фильмов поттерианы в один", - говорится в сообщении.

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Кроме того, издание отмечает, что такая версия фильма очень удобна для тех, кто не имеет 1140 минут свободного времени для просмотра всех частей "Гарри Поттера".

"Конечно, если вы хотите ощутить все привилегии "Гарри Поттера", идите и посмотрите все части, но для тех, кто не имеет 1140 минут свободного времени, чтобы проследить за подъемом Поттера от новичка Хогвартса до лидера в войне против Волдеморта, эта версия очень полезна", - отметило издание.

Wizardhood from Tim Stiefler on Vimeo.