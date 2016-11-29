Вісім частин "Гаррі Поттера" помістили в 78-хвилинне відео

“Немає сенсу навіть намагатися вдавати, що вихід фільму „Фантастичні тварини і де вони живуть“ знову викликав інтерес до Гаррі Поттеру, оскільки можна з упевненістю стверджувати, що чарівний світ письменниці Джоан Роулінг буде, як і раніше, посідає найважливіше місце в уяві наступних поколінь. Імовірно, саме тому один фанат вирішив поєднати вісім фільмів поттеріани в один”, — йдеться в повідомленні.

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Крім того, видання відзначає, що така версія фільму дуже зручна для тих, хто не має 1140 хвилин вільного часу для перегляду всіх частин “Гаррі Поттера”.

“Звісно, якщо ви хочете відчути всі привілеї „Гаррі Поттера“, йдіть і подивіться всі частини, але для тих, хто не має 1140 хвилин вільного часу щоб прослідкувати за підйомом Поттера від новачка Хогвартса до лідера у війні проти Волдеморта, ця версія дуже корисна”, — зазначило видання.

Wizardhood from Tim Stiefler on Vimeo.