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Вышинский попросил встречи с российским консулом

Вышинский попросил встречи с российским консулом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский обратился с заявлением к следователю с требованием реализовать его право на встречу с российским консулом. Об этом сообщил УНН его адвокат Андрей Доманский.

"Об этом он еще заявлял 1 июня во время выступления в Апелляционном суде Херсонской области. К тому же, он письменно обращался также в дипломатические учреждения. Когда понял, что к нему не хотят пускать консула, он обратился еще к следователю с требованием, чтобы была реализация его права на встречу с консулом", - сказал он.

Пока, отметил адвокат, такая встреча с российским консулом не состоялась.

Напомним, 15 мая в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе арест Вышинскому.

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