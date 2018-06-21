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Вишинський попросив зустрічі з російським консулом

Вишинський попросив зустрічі з російським консулом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Керівник “РИА Новости-Украина” Кирило Вишинський звернувся із заявою до слідчого з вимогою реалізувати його право на зустріч з російським консулом. Про це повідомив УНН його адвокат Андрій Доманський.

“Про це він ще заявляв 1 червня під час виступу в Апеляційному суді Херсонської області. До того ж, він письмово звертався так само до дипломатичних установ. Коли вже зрозумів, що до нього не хочуть пускати консула, він звернувся ще до слідчого з вимогою, щоб була реалізація його права на зустріч з консулом”, — сказав він.

Поки що, зазначив адвокат, такої зустрічі з російським консулом не відбулося.

Нагадаємо, 15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

1 червня Апеляційний суд Херсонської області залишив у силі арешт Вишинському.

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