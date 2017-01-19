Высший спецсуд отказался перенести дело А.Ефремова в Печерский райсуд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказался перенести рассмотрение уголовного производства в отношении экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова с Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд г. Киева. Об этом сообщил УНН адвокат Ефремова Евгений Солодко.
Таким образом Высший спецсуд не удовлетворил ходатайство адвоката Е.Солодко, который просил перенести рассмотрение дела А.Ефремова в Печерский районный суд Киева из Старобельского суда Луганской области.
Напомним, 10 января 2017 года Апелляционный суд Луганской области определил территориальную подсудность дела в отношении народного депутата 7 созыва Александра Ефремова за Старобельским районным судом Луганской области.
Также отметим, Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей экс-руководителю Партии регионов Александру Ефремову до 17 марта.
Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
ГПУ инкриминирует А.Ефремову ряд преступлений, а именно совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской области (ч. 5 ст . 27, ст. 341 УК Украины).