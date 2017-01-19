Вищий спецсуд відмовився перенести справу О.Єфремова до Печерського райсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовився перенести розгляд кримінального провадження стосовно екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова зі Старобільського міськрайонного суду Луганщини до Печерського районного суду Києва. Про це повідомив УНН адвокат О.Єфремова Євген Солодко.
Таким чином Вищий спецсуд не задовольнив клопотання адвоката Є.Солодка, який просив перенести розгляд справи О.Єфремова до Печерського районного суду Києва зі Старобільського суду Луганської області.
Нагадаємо, 10 січня 2017 року Апеляційний суд Луганської області визначив територіальну підсудність справи щодо народного депутата 7 скликання Олександра Єфремова за Старобільським районним судом Луганської області.
Також зазначимо, Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-керівнику Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 березня.
Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
ГПУ інкримінує О.Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).