Вещий сон помог американцу выиграть в лотерею 1 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. 52-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 1 млн долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Миллионной победе предшествовал вещий сон.
"Мне приснился сон, что я сорву куш. И я отправился за билетом", - рассказал он.
Победитель потратит часть от выигрыша на обучение сына в колледже.
"Остальные деньги я оставлю в качестве сбережений", - уточнил миллионер.
Напомним, недавно стало известно о юбилейном, 300-м миллионере лотереи "Лото-Забава" – социальном работнике Екатерине Билодид из Запорожья. Свой выигрыш в 1 млн грн Екатерина связывает с внутренним предчувствием.