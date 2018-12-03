Віщий сон допоміг американцеві виграти в лотерею 1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. 52-річний житель американського штату Меріленд виграв 1 млн дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Мільйонній перемозі передував віщий сон.
"Мені наснився сон, що я зірву куш. І я вирушив за квитком", - розповів він.
Переможець витратить частину від виграшу на навчання сина в коледжі.
"Решту грошей я залишу в якості заощаджень", - уточнив мільйонер.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ювілейного, 300-го мільйонера лотереї "Лото-Забава" - соціального працівника Катерину Білодід із Запоріжжя. Свій виграш в 1 млн грн Катерина пов'язує з внутрішнім передчуттям.