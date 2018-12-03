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Віщий сон допоміг американцеві виграти в лотерею 1 млн доларів

Віщий сон допоміг американцеві виграти в лотерею 1 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. 52-річний житель американського штату Меріленд виграв 1 млн дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Мільйонній перемозі передував віщий сон.

"Мені наснився сон, що я зірву куш. І я вирушив за квитком", - розповів він.

Переможець витратить частину від виграшу на навчання сина в коледжі.

"Решту грошей я залишу в якості заощаджень", - уточнив мільйонер.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ювілейного, 300-го мільйонера лотереї "Лото-Забава" - соціального працівника Катерину Білодід із Запоріжжя. Свій виграш в 1 млн грн Катерина пов'язує з внутрішнім передчуттям.

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