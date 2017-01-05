Высший совет юстиции должен создать комиссию по реорганизации ведомства до начала февраля

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия", согласно которому Высший совет юстиции в течение двадцати дней с момента вступления в силу этого закона должен создать комиссию по реорганизации ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСЮ, передает УНН.