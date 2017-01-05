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Высший совет юстиции должен создать комиссию по реорганизации ведомства до начала февраля

Высший совет юстиции должен создать комиссию по реорганизации ведомства до начала февраля

Киев • УНН

 • 7871 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия", согласно которому Высший совет юстиции в течение двадцати дней с момента вступления в силу этого закона должен создать комиссию по реорганизации ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСЮ, передает УНН.

"Высший совет правосудия образуется путем реорганизации Высшего совета юстиции. Высший совет юстиции в течение двадцати дней со дня вступления в силу этого Закона должен создать Комиссию по вопросам реорганизации Высшего совета юстиции и образования Высшего совета правосудия; разработать и утвердить порядок осуществления мер, связанных с реорганизацией Высшего совета юстиции и образованием Высшего совета правосудия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно закону, члены Высшего совета юстиции, назначенные или избранные до вступления в силу закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", приобретают статус члена Высшего совета правосудия и осуществляют полномочия членов Высшего совета правосудия в течение срока, на который они были назначены или избраны, но не дольше чем до 30 апреля 2019 года.

Высший совет правосудия наделяется полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представление об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно документу, Высший совет правосудия также будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.

Кроме того, совет получает полномочия назначать и увольнять главу Государственной судебной администрации и его заместителей.

Предполагается установить, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 избирает съезд судей, по 2 назначают Президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

При этом глава Верховного суда Украины входит в состав совета по должности.

Согласно законопроекту, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде. С 1 января 2017 года предлагается установить вознаграждение членам совета-в размере должностного оклада судей Верховного суда с коэффициентом 1,5.

Как сообщал УНН, сегодня, 5 января, в Украине вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия".

Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия".

3 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия".

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