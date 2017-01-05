Вища рада юстиції має створити комісію з реорганізації відомства до початку лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні набув чинності закон “Про Вищу раду правосуддя”, відповідно до якого Вища рада юстиції має протягом двадцяти днів з набрання чинності цього закону створити комісію з реорганізації відомства. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВРЮ, передає УНН.
“Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. Вища рада юстиції протягом двадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом має утворити Комісію з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя; розробити та затвердити порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Відповідно до закону, члени Вищої ради юстиції, призначені або обрані до набрання чинності закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, набувають статусу члена Вищої ради правосуддя та здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строку, на який вони були призначені чи обрані, але не довше ніж до 30 квітня 2019 року.
Вища рада правосуддя наділяється повноваженнями звільняти суддів, вносити Президенту подання про їх призначення, приймати рішення про порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності, залучати їх до дисциплінарної відповідальності.
Також раду передбачається уповноважити позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних в кримінальних злочинах. Згідно з документом, Вища рада правосуддя також буде вирішувати питання переведення суддів, їх відряджень, а також затверджувати їх кількість в судах.
Крім того, рада отримує повноваження призначати і звільняти голову Державної судової адміністрації та його заступників.
Передбачається встановити, що Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд суддів, по 2 призначає Президент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
При цьому голова Верховного суду України входить до складу ради за посадою.
Згідно із законопроектом, рішення ради можуть бути оскаржені тільки в Верховному суді. З 1 січня 2017 року пропонується встановити винагороду членам ради в розмірі посадового окладу суддів Верховного суду з коефіцієнтом 1,5.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 5 січня, в Україні набув чинності закон “Про Вищу раду правосуддя”.
Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила у другому читанні закон “Про Вищу раду правосуддя”.
3 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про Вищу раду правосуддя”.