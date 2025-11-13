Вирус Эпштейна-Барр может быть триггером волчанки: новое исследование раскрывает механизм

Согласно новаторскому исследованию, распространенный детский вирус, по-видимому, является триггером аутоиммунного заболевания – волчанки, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Исследование предполагает, что вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), который для большинства людей безвреден, может заставить иммунные клетки "выходить из-под контроля" и ошибочно атаковать собственные ткани организма. Команда, проводившая исследование, заявила, что обнаружение причины волчанки может произвести революцию в лечении.

"Мы считаем, что это применимо к 100% случаев волчанки, - сказал профессор Уильям Робинсон, профессор иммунологии и ревматологии Стэнфордского университета и ведущий автор исследования. - Я думаю, что это действительно закладывает основу для нового поколения методов лечения, которые могли бы фундаментально излечить и, таким образом, принести пользу пациентам с волчанкой".

Волчанка - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система вырабатывает антитела, атакующие собственные ткани организма. Причины этого заболевания до конца не изучены, и не существует известного лечения от этого состояния, которое может вызывать боль в суставах и мышцах, сильную усталость и высыпания на коже.

Эпидемиологические исследования ранее намекали на связь между вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) и волчанкой. Эта идея получила широкую огласку после недавнего прорыва, доказавшего связь между ВЭБ и рассеянным склерозом, другим аутоиммунным заболеванием. Последняя работа помогает раскрыть на клеточном уровне механизм, по которому ВЭБ, по-видимому, вызывает волчанку, вызывая сбой в работе иммунной системы.

"Это исследование раскрывает давнюю загадку", - сказал Шейди Юнис, иммунолог из Стэнфорда и первый автор статьи.

ВЭБ обычно протекает в легкой форме, вызывая боль в горле, лихорадку и тонзиллит. К зрелому возрасту примерно 19 из 20 человек заражаются и, поскольку вирус откладывает свой генетический материал в ДНК, становятся носителями дремлющего вируса в своих клетках.

"Причина, по которой это так удивительно, заключается в том, что это распространенный вирус, которым большинство из нас заражаются от брата или сестры за кухонным столом в детстве, а если не заразились, то когда целуются с кем-то в подростковом возрасте, - сказал Робинсон. - Практически единственный способ не заразиться ВЭБ - это жить в изоляции".

Среди типов клеток, в которых ВЭБ постоянно обитает, - B-клетки, часть иммунной системы. Эти клетки специализируются на связывании с белками поверхности вирусов, известными как антигены. Около 20% В-клеток также имеют потенциал связываться с частями собственных клеток организма, но у здоровых людей эти "аутореактивные" В-клетки остаются преимущественно неактивными.

Ученые впервые использовали высокоточное генетическое секвенирование, чтобы выявить различия в количестве и типе В-клеток, инфицированных у 11 пациентов с волчанкой, по сравнению с 10 здоровыми контрольными лицами.

В контрольной группе вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) присутствовал менее чем в 1 из 10 000 клеток, по сравнению с примерно 1 из 400 клеток в группе с волчанкой - разница в 25 раз. ВЭБ также чаще всего обнаруживался в аутореактивных В-клетках.

Присутствие спящего вируса, по-видимому, переводило эти клетки в гиперактивное состояние, в котором они не только атаковали антигены внутри организма, но и привлекали другие иммунные клетки, включая T-клетки-киллеры, для участия в атаке, пишет издание.

"Мы считаем это открытие критически важным: ВЭБ… затем активирует В-клетки, запуская аутоиммунный ответ, опосредующий волчанку", – сказал Робинсон.

Если результаты подтвердятся, они придадут импульс клиническим испытаниям вакцины против вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), которые уже проводятся. Кроме того, несколько групп изучают возможность перепрофилирования методов лечения рака, направленных на уничтожение В-клеток при тяжелых случаях волчанки.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.