Вирус Эпштейна-Барр может быть триггером волчанки: новое исследование раскрывает механизм

07:35 • 4298 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 11334 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 15133 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 14635 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 13446 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 51795 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 77367 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71586 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72412 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63687 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминированияPhoto13 ноября, 01:02 • 9402 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД13 ноября, 01:33 • 11733 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун13 ноября, 02:05 • 22062 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 18322 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину03:24 • 23513 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 77901 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 96303 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 65168 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 74245 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 140930 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Радослав Сикорский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Индия
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 39995 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 40618 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 31399 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 70300 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 70295 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Старлинк

Вирус Эпштейна-Барр может быть триггером волчанки: новое исследование раскрывает механизм

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Новое исследование показывает, что вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) может вызывать волчанку, заставляя иммунные клетки атаковать собственные ткани. Это открытие может революционизировать лечение аутоиммунного заболевания.

Вирус Эпштейна-Барр может быть триггером волчанки: новое исследование раскрывает механизм

Согласно новаторскому исследованию, распространенный детский вирус, по-видимому, является триггером аутоиммунного заболевания – волчанки, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Исследование предполагает, что вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), который для большинства людей безвреден, может заставить иммунные клетки "выходить из-под контроля" и ошибочно атаковать собственные ткани организма. Команда, проводившая исследование, заявила, что обнаружение причины волчанки может произвести революцию в лечении.

"Мы считаем, что это применимо к 100% случаев волчанки, - сказал профессор Уильям Робинсон, профессор иммунологии и ревматологии Стэнфордского университета и ведущий автор исследования. - Я думаю, что это действительно закладывает основу для нового поколения методов лечения, которые могли бы фундаментально излечить и, таким образом, принести пользу пациентам с волчанкой".

Волчанка - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система вырабатывает антитела, атакующие собственные ткани организма. Причины этого заболевания до конца не изучены, и не существует известного лечения от этого состояния, которое может вызывать боль в суставах и мышцах, сильную усталость и высыпания на коже.

Эпидемиологические исследования ранее намекали на связь между вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) и волчанкой. Эта идея получила широкую огласку после недавнего прорыва, доказавшего связь между ВЭБ и рассеянным склерозом, другим аутоиммунным заболеванием. Последняя работа помогает раскрыть на клеточном уровне механизм, по которому ВЭБ, по-видимому, вызывает волчанку, вызывая сбой в работе иммунной системы.

"Это исследование раскрывает давнюю загадку", - сказал Шейди Юнис, иммунолог из Стэнфорда и первый автор статьи.

ВЭБ обычно протекает в легкой форме, вызывая боль в горле, лихорадку и тонзиллит. К зрелому возрасту примерно 19 из 20 человек заражаются и, поскольку вирус откладывает свой генетический материал в ДНК, становятся носителями дремлющего вируса в своих клетках.

"Причина, по которой это так удивительно, заключается в том, что это распространенный вирус, которым большинство из нас заражаются от брата или сестры за кухонным столом в детстве, а если не заразились, то когда целуются с кем-то в подростковом возрасте, - сказал Робинсон. - Практически единственный способ не заразиться ВЭБ - это жить в изоляции".

Среди типов клеток, в которых ВЭБ постоянно обитает, - B-клетки, часть иммунной системы. Эти клетки специализируются на связывании с белками поверхности вирусов, известными как антигены. Около 20% В-клеток также имеют потенциал связываться с частями собственных клеток организма, но у здоровых людей эти "аутореактивные" В-клетки остаются преимущественно неактивными.

Ученые впервые использовали высокоточное генетическое секвенирование, чтобы выявить различия в количестве и типе В-клеток, инфицированных у 11 пациентов с волчанкой, по сравнению с 10 здоровыми контрольными лицами.

В контрольной группе вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) присутствовал менее чем в 1 из 10 000 клеток, по сравнению с примерно 1 из 400 клеток в группе с волчанкой - разница в 25 раз. ВЭБ также чаще всего обнаруживался в аутореактивных В-клетках.

Присутствие спящего вируса, по-видимому, переводило эти клетки в гиперактивное состояние, в котором они не только атаковали антигены внутри организма, но и привлекали другие иммунные клетки, включая T-клетки-киллеры, для участия в атаке, пишет издание.

"Мы считаем это открытие критически важным: ВЭБ… затем активирует В-клетки, запуская аутоиммунный ответ, опосредующий волчанку", – сказал Робинсон.

Если результаты подтвердятся, они придадут импульс клиническим испытаниям вакцины против вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), которые уже проводятся. Кроме того, несколько групп изучают возможность перепрофилирования методов лечения рака, направленных на уничтожение В-клеток при тяжелых случаях волчанки.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Хранитель