Вірус Епштейна-Барр може бути тригером вовчаку: нове дослідження розкриває механізм

Згідно з новаторським дослідженням, поширений дитячий вірус, мабуть, є тригером аутоімунного захворювання – вовчаку, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Дослідження передбачає, що вірус Епштейна-Барр (ВЕБ), який для більшості людей нешкідливий, може змусити імунні клітини "виходити з-під контролю" і помилково атакувати власні тканини організму. Команда, яка проводила дослідження, заявила, що виявлення причини вовчаку може зробити революцію в лікуванні.

"Ми вважаємо, що це можна застосувати до 100% випадків вовчаку, - сказав професор Вільям Робінсон, професор імунології та ревматології Стенфордського університету та провідний автор дослідження. - Я думаю, що це дійсно закладає основу для нового покоління методів лікування, які могли б фундаментально вилікувати і, таким чином, принести користь пацієнтам з вовчаком".

Вовчак - це хронічне аутоімунне захворювання, при якому імунна система виробляє антитіла, що атакують власні тканини організму. Причини цього захворювання до кінця не вивчені, і не існує відомого лікування від цього стану, який може спричиняти біль у суглобах і м'язах, сильну втому та висипання на шкірі.

Епідеміологічні дослідження раніше натякали на зв'язок між вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ) та вовчаком. Ця ідея набула широкого розголосу після недавнього прориву, що довело зв'язок між ВЕБ і розсіяним склерозом, іншим аутоімунним захворюванням. Остання робота допомагає розкрити на клітинному рівні механізм, з якого ВЕБ, мабуть, викликає вовчак, викликаючи збій у роботі імунної системи.

"Це дослідження розкриває давню загадку", - сказав Шейді Юніс, імунолог зі Стенфорда і перший автор статті.

ВЕБ зазвичай протікає у легкій формі, викликаючи біль у горлі, лихоманку та тонзиліт. До зрілого віку приблизно 19 з 20 осіб заражаються і, оскільки вірус відкладає свій генетичний матеріал у ДНК, стають носіями дрімучого вірусу у своїх клітинах.

"Причина, через яку це так дивно, полягає в тому, що це поширений вірус, яким більшість із нас заражаються від брата або сестри за кухонним столом у дитинстві, а якщо не заразилися, то коли цілуються з кимось у підлітковому віці, - сказав Робінсон. - Практично єдиний спосіб не заразитися ВЕБ - це жити в ізоляції".

Серед типів клітин, в яких ВЕБ постійно мешкає, - B-клітини, частина імунної системи. Ці клітини спеціалізуються на зв'язуванні з білками поверхні вірусів, відомими як антигени. Близько 20% В-клітин також мають потенціал зв'язуватися з частинами власних клітин організму, але у здорових людей ці "аутореактивні" В-клітини залишаються переважно неактивними.

Учені вперше використовували високоточне генетичне секвенування, щоб виявити відмінності у кількості та типі В-клітин, інфікованих у 11 пацієнтів із вовчаком, порівняно з 10 здоровими контрольними особами.

У контрольній групі вірус Епштейна-Барр (ВЕБ) був присутній менш ніж в 1 з 10 000 клітин, порівняно з приблизно 1 з 400 клітин у групі з вовчаком - різниця в 25 разів. ВЕБ також найчастіше виявлявся в аутореактивних В-клітинах.

Присутність сплячого вірусу, мабуть, переводило ці клітини в гіперактивний стан, у якому вони не лише атакували антигени всередині організму, але й залучали інші імунні клітини, включаючи T-клітини-кілери, для участі в атаці, пише видання.

"Ми вважаємо це відкриття критично важливим: ВЕБ… потім активує В-клітини, запускаючи аутоімунну відповідь, що опосередковує вовчак", – сказав Робінсон.

Якщо результати підтвердяться, вони нададуть імпульсу клінічним випробуванням вакцини проти вірусу Епштейна-Барр (ВЕБ), які вже проводяться. Окрім того, кілька груп вивчають можливість перепрофілювання методів лікування раку, спрямованих на знищення В-клітин при важких випадках вовчаку.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Translational Medicine.