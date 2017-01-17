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Производство сельхозпродукции в Украине в 2016 году возросло на 6,1% - Госстатистика

Производство сельхозпродукции в Украине в 2016 году возросло на 6,1% - Госстатистика

Киев • УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство сельскохозяйственной продукции выросло на 6,1%. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.

По предварительным данным Госстатистики, производство сельскохозяйственной продукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросло на 6,1%. В частности, производство продукции растениеводства возросло на 9,7%, а производство продукции животноводства сократилось 2,6%. Следует добавить, что за указанный период, то есть за 2016 год, производство сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями выросло на 9,8%, а производство сельхозпродукции хозяйствами населения выросло лишь на 1,5%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, а также могут быть уточнены.

Напомним, в январе-ноябре 2016 года объем сельскохозяйственного производства увеличился на 2,9% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

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