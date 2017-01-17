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Виробництво сільгосппродукції України у 2016 році зросло на 6,1% — Держстатистики

Виробництво сільгосппродукції України у 2016 році зросло на 6,1% — Держстатистики

Київ • УНН

 • 9572 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У 2016 році в порівнянні з 2015 роком виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 6,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За попередніми даними Держастистики, виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 році в порівнянні з 2015 роком зросло на 6,1%. Зокрема, виробництво продукції рослинництва зросло на 9,7%, а виробництво продукції тваринництва скоротилось 2,6%. Слід додати, що за вказаний період, тобто за 2016 рік, виробництво сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами зросло на 9,8%, а виробництво сільгосппродукції господарствами населення зросло лише на 1,5%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, а також можуть бути уточнені.

Нагадаємо, протягом січня−листопада 2016 року обсяг сільськогосподарського виробництва збільшився на 2,9% у порівнянні з відповідним періодом 2015 року.

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