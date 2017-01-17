Виробництво сільгосппродукції України у 2016 році зросло на 6,1% — Держстатистики

За попередніми даними Держастистики, виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 році в порівнянні з 2015 роком зросло на 6,1%. Зокрема, виробництво продукції рослинництва зросло на 9,7%, а виробництво продукції тваринництва скоротилось 2,6%. Слід додати, що за вказаний період, тобто за 2016 рік, виробництво сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами зросло на 9,8%, а виробництво сільгосппродукції господарствами населення зросло лише на 1,5%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, а також можуть бути уточнені.

Нагадаємо, протягом січня−листопада 2016 року обсяг сільськогосподарського виробництва збільшився на 2,9% у порівнянні з відповідним періодом 2015 року.