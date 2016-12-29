Производство поддельной электрокабельной продукции прекратили в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители пресекли в Киевской области масштабное производство поддельной электрокабельной продукции, которая не соответствовала государственным стандартам качества и безопасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники наладили в Киевской области нелегальное производство некачественной кабельно-проводниковой продукции. Контрафакт дельцы реализовывали строительным и монтажным организациям под видом сертифицированной продукции, в том числе иностранного производства.
Некачественный огнестойкий электрокабель, которые изготавливали злоумышленники, устанавливался на крупных промышленных предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и многоэтажных жилых домах. По заключению экспертов, это создает предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что общий объем реализованного злоумышленниками некачественного контрафактного товара только в 2016 году составил более 200 млн гривен.
Во время обысков в столичном офисе дельцов и на производстве в Киевской области оперативники СБУ изъяли документацию, подтверждающую изготовление контрафактной продукции и большую сумму наличности. Незаконное производство и реализацию уже изготовленной продукции прекратили.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Продолжается досудебное следствие.