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Производство поддельной электрокабельной продукции прекратили в Киевской области

Производство поддельной электрокабельной продукции прекратили в Киевской области

Киев • УНН

 • 7322 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители пресекли в Киевской области масштабное производство поддельной электрокабельной продукции, которая не соответствовала государственным стандартам качества и безопасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники наладили в Киевской области нелегальное производство некачественной кабельно-проводниковой продукции. Контрафакт дельцы реализовывали строительным и монтажным организациям под видом сертифицированной продукции, в том числе иностранного производства.

Некачественный огнестойкий электрокабель, которые изготавливали злоумышленники, устанавливался на крупных промышленных предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и многоэтажных жилых домах. По заключению экспертов, это создает предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что общий объем реализованного злоумышленниками некачественного контрафактного товара только в 2016 году составил более 200 млн гривен.

Во время обысков в столичном офисе дельцов и на производстве в Киевской области оперативники СБУ изъяли документацию, подтверждающую изготовление контрафактной продукции и большую сумму наличности. Незаконное производство и реализацию уже изготовленной продукции прекратили.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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