Виробництво підробленої електрокабельної продукції припинили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронці припинили на Київщині масштабне виробництво підробленої електрокабельної продукції, яка не відповідала державним стандартам якості та безпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисники налагодили у Київській області нелегальне виробництво неякісної кабельно-провідникової продукції. Контрафакт ділки реалізовували будівельним та монтажним організаціям під виглядом сертифікованої продукції, у тому числі іноземного виробництва.
Неякісний вогнестійкий електрокабель, які виготовляли зловмисники, встановлювався на великих промислових підприємствах, у торговельно-розважальних центрах та багатоповерхових житлових будинках. За висновками експертів, це створює передумови для виникнення надзвичайних ситуацій.
Співробітники спецслужби з’ясували, що загальний обсяг реалізованого зловмисниками неякісного контрафактного товару тільки у 2016 році становив понад 200 мільйонів гривень.
Під час обшуків у столичному офісі ділків та на виробництві у Київській області оперативники СБУ вилучили документацію, яка підтверджує виготовлення контрафактної продукції та велику суму готівки. Незаконне виробництво та реалізацію вже виготовленої продукції припинено.
Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.
Триває досудове слідство.