Производство электроэнергии в этом году увеличилось на 4 млрд кВт-ч - И.Насалик

"На сегодняшний день национальная энергосистема готова реагировать на любые стрессовые ситуации, которые происходят в государстве не по ее воле и в частности то, что мы получили по блокаде тому подтверждение. У нас прошел в 2017 году рост почти на 4 с лишним млрд кВт-ч и в первую очередь, 75% потребляет промышленность. Можно говорить о том, что промышленность у нас оживает. Если обратите внимание, эту разницу мы покрываем за счет исключительно атомной промышленности - 4 млрд мегаватт и 2 млрд мегаватт - гидроэлектростанции. Зато производство электроэнергии тепловыми электростанциями уменьшилась практически на 1 млрд кВт-ч. Именно такая система распределения дала возможность на сегодняшний день остановить 5 тепловых електрогенераций, работающих на антрацитового группе угля", - сказал И.Насалик.

Как сообщал УНН, АЭС Украины за сутки 25 апреля выработали 261,44 млн кВт-ч электроэнергии.