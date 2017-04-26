Виробництво електроенергії цього року збільшилось на 4 млрд кВт-г - І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У 2017 році виробництво електроенергії зросло на 4 млрд кВт-г, 75% яких споживає промисловість. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день національна енергосистема готова реагувати на будь-які стресові ситуації, які відбуваються в державі не по її волі і зокрема те, що ми отримали по блокаді тому підтвердження. У нас пройшов у 2017 році ріст майже на 4 із зайвим млрд кВТ-г і в першу чергу, 75% споживає промисловість. Можна говорити про те, що промисловість у нас оживає. Якщо звернете увагу, цю різницю ми покриваємо за рахунок виключно атомної промисловості — 4 млрд мегават і 2 млрд мегават — гідроелектростанції. Натомість виробництво електроенергії тепловими електростанціями зменшилася фактично на 1 млрд кВТ-г. Саме така система розподілу дала можливість на сьогоднішній день зупинити 5 теплових електрогенерацій, які працюють на антрацитовій групі вугілля”, — сказав І.Насалик.
Як повідомляв УНН, АЕС України за добу 25 квітня виробили 261,44 млн кВт-г електроенергії.