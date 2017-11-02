Производители спиртного попали в мировые санкционные списки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 7738 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69023 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135197 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111565 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109287 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101809 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106207 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102917 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Производители спиртного попали в мировые санкционные списки

Производители спиртного попали в мировые санкционные списки

Киев  •  УНН

 • 9411 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинские производители спиртного присутствуют в международных санкционных списках. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы YouControl, передает УНН.

 

Так, по данным YouControl, среди международных санкционных списков было найдено 434 публикации, касающиеся 161 украинской компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под санкции СНБО попали все винодельческие заводы Крыма

Среди них числятся предприятия спиртовой промышленности.

В частности, речь идет о ГП "Завод шампанских вин", Государственном концерне "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Крымском республиканском предприятии "Азовский Ликероводочный завод".

Все указанные предприятия находятся на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНН, под санкции СНБО Украины в мае этого года попали: “Севастопольский винодельческий завод”, “Первомайский винодельческий завод”, заводы шампанских вин “Новый мир” и “Массандра”.

Также, Национальный институт винограда и вина “Магарач” и ряд сельскохозяйственных предприятий.
Однако, эксперты отмечают, что украинцы, в связи с этим правительственным решением, без качественных крепленых и десертных вин не останутся.

В частности, как альтернатива вина “Массандра” есть уникальные вина украинского бренда “Коктебель”.

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