Производители спиртного попали в мировые санкционные списки

Так, по данным YouControl, среди международных санкционных списков было найдено 434 публикации, касающиеся 161 украинской компании.

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Среди них числятся предприятия спиртовой промышленности.

В частности, речь идет о ГП "Завод шампанских вин", Государственном концерне "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Крымском республиканском предприятии "Азовский Ликероводочный завод".

Все указанные предприятия находятся на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНН, под санкции СНБО Украины в мае этого года попали: “Севастопольский винодельческий завод”, “Первомайский винодельческий завод”, заводы шампанских вин “Новый мир” и “Массандра”.

Также, Национальный институт винограда и вина “Магарач” и ряд сельскохозяйственных предприятий.

Однако, эксперты отмечают, что украинцы, в связи с этим правительственным решением, без качественных крепленых и десертных вин не останутся.

В частности, как альтернатива вина “Массандра” есть уникальные вина украинского бренда “Коктебель”.