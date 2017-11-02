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Виробники спиртного потрапили в світові санкційні списки

Виробники спиртного потрапили в світові санкційні списки

Київ • УНН

 • 9421 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українські виробники спиртного присутні в міжнародних санкційних списках. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl, передає УНН.

Так, за даними YouControl, серед міжнародних санкційних списків було знайдено 434 публікації, що стосуються 161 української компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під санкції РНБО потрапили всі виноробні заводи Криму

Серед них значаться підприємства спиртової промисловості.

Зокрема, мова йде про ДП "Завод шампанських вин", Державному концерні "Національне виробничо-аграрне об'єднання" Масандра ", Кримському республіканському підприємстві" Азовський лікеро-горілчаний завод ".

Всі зазначені підприємства знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв УНН, під санкції РНБО України в травні цього року потрапили: "Севастопольський виноробний завод", "Первомайський виноробний завод", заводи шампанських вин "Новий світ" і "Массандра".

Також, Національний інститут винограду і вина "Магарач" і ряд сільськогосподарських підприємств. Однак, експерти відзначають, що українці, в зв'язку з цим урядовим рішенням, без якісних кріплених і десертних вин не залишаться.

Зокрема, альтернативою вина "Масандра" є унікальні вина українського бренду "Коктебель".

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