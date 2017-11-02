Виробники спиртного потрапили в світові санкційні списки

Так, за даними YouControl, серед міжнародних санкційних списків було знайдено 434 публікації, що стосуються 161 української компанії.

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Серед них значаться підприємства спиртової промисловості.

Зокрема, мова йде про ДП "Завод шампанських вин", Державному концерні "Національне виробничо-аграрне об'єднання" Масандра ", Кримському республіканському підприємстві" Азовський лікеро-горілчаний завод ".

Всі зазначені підприємства знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв УНН, під санкції РНБО України в травні цього року потрапили: "Севастопольський виноробний завод", "Первомайський виноробний завод", заводи шампанських вин "Новий світ" і "Массандра".

Також, Національний інститут винограду і вина "Магарач" і ряд сільськогосподарських підприємств. Однак, експерти відзначають, що українці, в зв'язку з цим урядовим рішенням, без якісних кріплених і десертних вин не залишаться.

Зокрема, альтернативою вина "Масандра" є унікальні вина українського бренду "Коктебель".