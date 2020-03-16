Производитель духов для Dior, Givenchy и Guerlain будет делать бесплатные санитайзеры для рук
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Концерн LVMH (Louis Vuitton) заявил в воскресенье, что его косметическое подразделение будет производить большое количество дезинфицирующих средств для рук на фоне быстрого распространения коронавируса во Франции, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
"LVMH будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов... для производства большого количества водно-спиртовых гелей с понедельника", - говорится в заявлении LVMH.
"Эти гели будут бесплатно доставляться в органы здравоохранения", - добавил LVMH.
LVMH - французская группа, работающая в шести секторах: вина и спиртные напитки, модные и кожаные товары, парфюмерия и косметика, часы и ювелирные изделия, выборочная розничная торговля и другие виды деятельности.
Концерн выпускает продукты для таких брендов, как, в частности, Moet & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy и Chteau d’Yquem, Luis Vuitton, Christian Dior и Givenchy.
Как сообщалось в УНН, общее количество зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 за пределами Китая, где в конце прошлого года произошла вспышка этого заболевания, превысило количество случаев инфицирования в КНР.