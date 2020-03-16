Виробник парфумів для Dior, Givenchy і Guerlain робитиме безкоштовні санітайзери для рук
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Концерн LVMH (Louis Vuitton) заявив у неділю, що його косметичний підрозділ буде виробляти велику кількість дезінфікуючих засобів для рук на тлі швидкого поширення коронавірусу у Франції, передає УНН із посиланням на Reuters.
"LVMH буде використовувати виробничі лінії своїх парфюмерно-косметичних брендів... для виробництва великої кількості водно-спиртових гелів з понеділка", - йдеться у заяві LVMH.
"Ці гелі будуть безкоштовно доставлятися до органів охорони здоров'я", - додав LVMH.
LVMH - французька група, що працює в шести секторах: вина і спиртні напої, модні і шкіряні товари, парфумерія та косметика, годинники і ювелірні вироби, вибіркова роздрібна торгівля та інші види діяльності.
Концерн випускає продукти для таких брендів, як, зокрема, Moet & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy і Chteau d'Yquem, Luis Vuitton, Christian Dior і Givenchy.
Як повідомлялося в УНН, загальна кількість заражених коронавірусом SARS-CoV-2 за межами Китаю, де в кінці минулого року стався спалах цього захворювання, перевищила кількість випадків інфікування в КНР.