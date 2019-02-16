Производитель опиоидов использовал рэп-видео, чтобы продвигать большие дозы наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сотрудники фармацевтической компании, которую обвиняют в подкупе врачей, cпели рэп и танцевали вокруг человека, одетого в костюм в виде бутылки аэрозоля наркотического вещества фентанила, что вызывает сильную зависимость, на видео, которое мотивировало торговых представителей активнее продвигать данный препарат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Эта видеозапись показали присяжным на этой неделе в Бостоне во время судебного процесса над состоятельным учредителем Insys Therapeutics Inc. Джоном Капуром и четырьмя другими бывшими руководителями. Среди подсудимых - бывшая стриптизерша, которую, по словам прокуроров, наняли региональным менеджером по продажам, хотя она не имела опыта в сфере фармацевтики.
Их обвиняют в махинациях, в пределах которых они платили врачам взятки и часть прибыли в обмен на назначение препарата, нацеленного на онкологических больных, страдающих от сильной боли. Капур и другие бывшие руководители компании Chandler, штат Аризона, отрицают все нарушения.
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Видео под названием "Великий по выбору" (Great by Choice), было показано во время национальной встречи по продаже в 2015 году, чтобы привлечь сотрудников убеждать врачей назначать большие дозы, сказали прокуроры.
На этом видео агенты по продажам, одетые в костюмы, поют рэп под музыку песни артиста A$AP Rocky о титрации - процесс увеличения дозы предписанных лекарств, пока он не достигнет соответствующего уровня.
В прошлом месяце бывшая сотрудница сообщила присяжным, что она наблюдала за тем, как ее босс - региональный менеджер по продаже Санрайз Ли - танцевала на коленях у врача Insys в ночном клубе в Чикаго, толкая его к тому, чтобы он выписывал больше рецептов. Адвокат Ли заявил, что врач использовал ее.
Как сообщал УНН, в сенат США внесли законопроект, который позволит узаконить марихуану по всей стране.