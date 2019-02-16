Виробник опіоїдів використовував реп-відео, щоб просувати більші дози наркотиків

Цей відеозапис показали присяжним цього тижня в Бостоні під час судового процесу над заможним засновником Insys Therapeutics Inc. Джоном Капуром і чотирма іншими колишніми керівниками. Серед підсудних — колишня стриптизерка, яку, за словами прокурорів, найняли регіональною менеджеркою з продажу, хоча вона не мала досвіду у сфері фармацевтики.

Їх звинувачують у махінаціях, у межах яких вони платили лікарям хабарі і частину прибутку в обмін на призначення препарату, націленого на онкологічних хворих, які потерпають від сильного болю. Капур та інші колишні керівники компанії Chandler, штат Арізона, заперечують усі порушення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені створили програму, яка може визначити передозування і викликати допомогу

Відео, під назвою “Великий за вибором” (Great by Choice), було показано під час національної зустрічі з продажу в 2015 році, щоб заохотити співробітників переконувати лікарів призначати більші дози, сказали прокурори.

На цьому відео агенти з продажів, одягнені в костюми, співають реп під музику пісні артиста A$AP Rocky про титрацію — процес збільшення дози приписаних ліків, поки він не досягне відповідного рівня.

Минулого місяця колишня співробітниця повідомила присяжним, що вона спостерігала за тим, як її бос — регіональна менеджерка з продажу Санрайз Лі — танцювала на колінах у лікаря Insys у нічному клубі в Чикаго, штовхаючи його до того, щоб він виписував більше рецептів. Адвокат Лі заявив, що лікар використав її.

Як повідомляв УНН, у сенат США внесли законопроект, який дозволить узаконити марихуану по всій країні.