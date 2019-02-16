Виробник опіоїдів використовував реп-відео, щоб просувати більші дози наркотиків

ukru
23 березня, 12:58 • 164575 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 421664 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 413615 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 400227 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 406160 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 300429 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 249101 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 484258 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175330 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 415257 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться за годину
Популярнi новини
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 137151 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 226033 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 275066 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 144195 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 114144 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 402693 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 484258 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 415257 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 369780 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 318846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 159376 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 156510 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 157508 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 152079 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155748 перегляди
Актуальне
Виробник опіоїдів використовував реп-відео, щоб просувати більші дози наркотиків

Виробник опіоїдів використовував реп-відео, щоб просувати більші дози наркотиків

Київ • УНН

 • 10679 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Співробітники фармацевтичної компанії, яку звинувачують у підкупі лікарів, співали реп і танцювали навколо людини, одягненої в костюм у вигляді пляшки аерозолю наркотичної речовини фентанілу, що викликає сильну залежність, на відео, яке мотивувало торгових представників активніше просувати даний препарат. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Цей відеозапис показали присяжним цього тижня в Бостоні під час судового процесу над заможним засновником Insys Therapeutics Inc. Джоном Капуром і чотирма іншими колишніми керівниками. Серед підсудних — колишня стриптизерка, яку, за словами прокурорів, найняли регіональною менеджеркою з продажу, хоча вона не мала досвіду у сфері фармацевтики.

Їх звинувачують у махінаціях, у межах яких вони платили лікарям хабарі і частину прибутку в обмін на призначення препарату, націленого на онкологічних хворих, які потерпають від сильного болю. Капур та інші колишні керівники компанії Chandler, штат Арізона, заперечують усі порушення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені створили програму, яка може визначити передозування і викликати допомогу

Відео, під назвою “Великий за вибором” (Great by Choice), було показано під час національної зустрічі з продажу в 2015 році, щоб заохотити співробітників переконувати лікарів призначати більші дози, сказали прокурори.

На цьому відео агенти з продажів, одягнені в костюми, співають реп під музику пісні артиста A$AP Rocky про титрацію — процес збільшення дози приписаних ліків, поки він не досягне відповідного рівня.

Минулого місяця колишня співробітниця повідомила присяжним, що вона спостерігала за тим, як її бос — регіональна менеджерка з продажу Санрайз Лі — танцювала на колінах у лікаря Insys у нічному клубі в Чикаго, штовхаючи його до того, щоб він виписував більше рецептів. Адвокат Лі заявив, що лікар використав її.

Як повідомляв УНН, у сенат США внесли законопроект, який дозволить узаконити марихуану по всій країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.51
Bitcoin
$86,012.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,049.64
Ethereum
$1,998.83