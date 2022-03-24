Армения заявляет о пересечении азербайджанскими войсками линии разграничения в Нагорном Карабахе

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По данным Еревана, из соображений безопасности из села Храморт Аскеранского района эвакуировали женщин и детей.

Впоследствии "Информационный штаб" сообщил, что ситуация в селах Парух и Храморт находится под контролем дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.

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"В результате переговоров и дополнительных средств по обеспечению безопасности продвижение азербайджанских вооруженных сил пока остановлено, но противник все еще не вернулся на первоначальные позиции", - говорится в заявлении штаба.

При этом Министерство обороны Азербайджана отвергает заявления армянской стороны.

"Сообщения армянских источников о якобы обострение ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, не соответствуют действительности. На пунктах продолжается уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не было", - заявили в ведомстве.

Село Храморт стало пограничным после войны в 2022 году, когда Агдамский район перешел под контроль Азербайджана.