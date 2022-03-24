Вірменія заявляє про перетин азербайджанськими військами лінії розмежування в Нагорному Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Збройні сили Азербайджану 24 березня порушили лінію розмежування – про це заявив "Інформаційний штаб Нагорного Карабаху". Про це передає вірменська служба Радіо Свобода, інформує УНН.
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За даними Єревану, з міркувань безпеки з села Храморт Аскеранського району евакуювали жінок і дітей.
Згодом "Інформаційний штаб" повідомив, що ситуація в селах Парух і Храморт перебуває під контролем дислокованого в Нагорному Карабаху російського миротворчого контингенту.
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"Внаслідок переговорів і додаткових засобів із забезпечення безпеки просування азербайджанських збройних сил наразі зупинене, але противник все ще не повернувся на початкові позиції", – йдеться в заяві штабу.
При цьому Міністерство оборони Азербайджану відкидає заяви вірменської сторони.
"Повідомлення вірменських джерел про нібито загострення ситуації на території Азербайджану, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент, не відповідають дійсності. На пунктах триває уточнення позицій і місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не було", – заявили у відомстві.
Село Храморт стало прикордонним після війни в 2020 році, коли Агдамський район перейшов під контроль Азербайджану.