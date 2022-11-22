Выпустил заключенных перед освобождением Херсона: задержан работник колонии

Детали

По данным ГБР, работник колонии с первых дней захвата Херсона работал на оккупантов и отвечал за следственные изоляторы и места исполнения наказаний.

Как отметили, "начальник" отдела охраны следственного изолятора организовывал вывоз осужденных на работы по благоустройству, а несколько дней даже руководил этим СИЗО.

"В день освобождения Херсона от оккупантов работник колонии сделал вид, что не видит побега заключенных и не совершил никакого действия, чтобы предотвратить это. Но сам сбежать не успел и был задержан работниками ГБР во взаимодействии с СБУ", – говорится в сообщении.

Бывшему работнику колонии сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

российские оккупанты выпустили из херсонского СИЗО более 400 заключенных.