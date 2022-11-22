Випустив ув’язнених перед звільненням Херсона: затримано працівника колонії

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За даними ДБР, працівник колонії з перших днів захоплення Херсону працював на окупантів і відповідав за слідчі ізолятори та місця виконання покарань.

Як зазначили, "начальник" відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО.

"У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії, аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ", – ідеться у повідомленні.

Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо

російські окупанти випустили з херсонського СІЗО понад 400 в'язнів.