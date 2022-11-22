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Випустив ув’язнених перед звільненням Херсона: затримано працівника колонії

Випустив ув’язнених перед звільненням Херсона: затримано працівника колонії

Київ • УНН

 • 427486 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Затримано начальника одного із відділень "Північної виправної колонії №90", який перед звільненням Херсона від російських окупантів допустив втечу ув’язнених. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

За даними ДБР, працівник колонії з перших днів захоплення Херсону працював на окупантів і відповідав за слідчі ізолятори та місця виконання покарань.

Як зазначили, "начальник" відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО.

"У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії, аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ", – ідеться у повідомленні.

Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо

російські окупанти випустили з херсонського СІЗО понад 400 в'язнів.

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