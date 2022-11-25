Выпускников школ в следующем году хотят освободить от ГИА: правительство одобрило законопроект

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, законопроектом предусмотрено освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, завершающих получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

«Установлено, что прием в высшее и профессиональное высшее образование на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, определенном Министерством образования и науки, продолжается на 2023 год», - сообщил Мельничук.

Дополнение

В 2023 году вместо традиционного ВНО в Украине планируют провести усовершенствованный национальный мультипредметный тест, который будет состоять из обязательного и дополнительного блоков.