Выпускников школ в следующем году хотят освободить от ГИА: правительство одобрило законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023», - написал Мельничук.
Детали
По его словам, законопроектом предусмотрено освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, завершающих получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.
«Установлено, что прием в высшее и профессиональное высшее образование на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, определенном Министерством образования и науки, продолжается на 2023 год», - сообщил Мельничук.
Дополнение
В 2023 году вместо традиционного ВНО в Украине планируют провести усовершенствованный национальный мультипредметный тест, который будет состоять из обязательного и дополнительного блоков.