Вступ-2023: замість ЗНО планують зробити вдосконалений НМТ

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"Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі. МОН як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ", – повідомив Шкарлет.

За його словами, НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

"Плануємо, що обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів: української мови; математики; історії України; іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови)", – повідомив міністр.

Він зазначив, що учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

"В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин", – повідомив Шкарлет.

Реєстрацію для участі в НМТ планують розпочати у квітні, а тестування у червні – липні 2023 року.

Для вступу у 2023 році можуть бути використані результати:

• НМТ 2023 року;

• НМТ 2022 року;

• ЗНО 2020-2021 років.

"Наголошую, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного закону, що є компетенцією Верховної Ради України", – додав глава Міносвіти.

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