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Поступление-2023: вместо ВНО планируют сделать усовершенствованный НМТ

Поступление-2023: вместо ВНО планируют сделать усовершенствованный НМТ

Киев • УНН

 • 650188 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2023 году вместо традиционного ВНО в Украине планируют провести усовершенствованный национальный мультипредметный тест, который будет состоять из обязательного и дополнительного блоков. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

Детали

"Безопасная составляющая и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате. МОН как альтернативу ВНО рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного НМТ", – сообщил Шкарлет.

По его словам, НМТ будет содержать обязательный и дополнительный блоки.

"Планируем, что обязательный блок будет состоять из четырех предметов: украинского языка, математики, истории Украины, иностранного языка (на выбор поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки)", – сообщил министр.

Он отметил, что участники в течение 90 минут будут выполнять задачи по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами по истории Украины и иностранному языку.

"В отдельный день поступающие смогут сдать дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Тестирование по дополнительным предметам продлится 75 минут", – сообщил Шкарлет.

Регистрацию для участия в НМТ планируют начать в апреле, а тестирование в июне – июле 2023 года.

Для поступления в 2023 могут быть использованы результаты:

• НМТ 2023;

• НМТ 2022;

• ВНО 2020-2021 годов.

"Подчеркиваю, что изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия соответствующего закона, что является компетенцией Верховной Рады Украины", – добавил глава Минобразования.

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