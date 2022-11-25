Випускників шкіл наступного року хочуть звільнити від ДПА: уряд схвалив законопроект

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«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року», - написав Мельничук.

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За його словами, законопроектом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

«Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік», - повідомив Мельничук.

Доповнення

У 2023 році замість традиційного ЗНО в Україні планують провести вдосконалений національний мультипредметний тест, який складатиметься з обов’язкового й додаткового блоків.