Випускників шкіл наступного року хочуть звільнити від ДПА: уряд схвалив законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року», - написав Мельничук.
Деталі
За його словами, законопроектом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.
«Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік», - повідомив Мельничук.
Доповнення
У 2023 році замість традиційного ЗНО в Україні планують провести вдосконалений національний мультипредметний тест, який складатиметься з обов’язкового й додаткового блоків.