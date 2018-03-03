Выплата повышенных военных пенсий начнется в марте - ПФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В марте Пенсионный фонд планирует начать выплату перечисленных пенсий бывшим военнослужащим. Об этом сообщил во время годового публичного отчета председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, передает корреспондент УНН.
"Уже в марте Пенсионный фонд планирует начать выплату перечисленных пенсий бывшим военнослужащим, согласно принятому 21 февраля постановлению правительства №103", - сказал А.Зарудный.
Как уточнил он, буквально вчера были завершены все подготовительные процессы по пересчету военных пенсий.
"Было подготовлено необходимое программное обеспечение, составлено и передано всем силовым структурам списки лиц, которым должна быть перечислена пенсия. Об этом вчера на рабочем совещании отчитались начальники региональных управлений Фонда. Далее, по мере поступления, от силовых структур справок о денежном обеспечении пересчет военных пенсий будет проведен автоматически, без обращений пенсионеров. Планируем завершить этот процесс в апреле", - добавил А.Зарудный.
Напомним, ранее вице-премьер П.Розенко заявил, что военные пенсионеры получат повышенные пенсии в марте.