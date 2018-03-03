Виплата підвищених військових пенсій розпочнеться у березні - ПФУ

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У березні Пенсійний фонд планує розпочати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям. Про це повідомив під час річного публічного звіту голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, передає кореспондент УНН.

"Вже у березні Пенсійний фонд планує розпочати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям, згідно з ухваленою 21 лютого постановою уряду №103", - сказав О.Зарудний.

Як уточнив він, буквально вчора завершено всі підготовчі процеси з перерахунку військових пенсій.

"Було підготовлено необхідне програмне забезпечення, складено та передано всім силовим структурам списки осіб, яким має бути перерахована пенсія. Про це вчора на робочій нараді відзвітували начальники регіональних управлінь Фонду. Далі, в міру надходження, від силових структур довідок про грошове забезпечення перерахунки військових пенсій будуть проведені автоматично, без звернень пенсіонерів. Плануємо завершити цей процес у квітні місяці", - додав О.Зарудний.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр П.Розенко заявив, що військові пенсіонери отримають підвищені пенсії у березні.

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