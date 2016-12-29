Случаи АЧС зафиксированы в Одесской и Закарпатской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Одесской и Закарпатской области зарегистрированы случаи гибели свиней, установлен диагноз - африканская чума свиней, передает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области 27 декабря этого года в личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в с.Петродолина Овидиопольского района Одесской области, была зарегистрирована гибель одной свиньи из двух, содержавшихся в хозяйстве.
При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) 28 декабря 2016 г. установлен диагноз африканской чумой свиней (АЧС) (отчет о результатах исследования № 008578 п.м./16 от 28.12.2016).
Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области 24 декабря этого года на территории подсобного хозяйства гостинично-развлекательного комплекса "Черная гора" (Виноградов, Виноградовский район, Закарпатская область) было обнаружено 3 трупа диких кабанов, которые содержались в вольерах. При исследовании отобранных проб биоматериала в ГНИИЛДВСЭ 28.12.2016 также подтвержден диагноз АЧС (отчет о результатах исследования № 008581 п.м./16 от 28.12.2016 г.).
"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Овидиопольской и Виноградовской райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - отметили в Госпродпотребслужбы.
Напомним, более 26 тыс. свиней уничтожили в этом году в Украине из-за АЧС.
Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба как минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.
Как сообщили в Ассоциации свиноводов, фермеры не получили около 40% компенсаций за АЧС.