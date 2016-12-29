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Випадки АЧС зафіксовані в Одеській та Закарпатських областях

Випадки АЧС зафіксовані в Одеській та Закарпатських областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Одеській та Закарпатській області зареєстровані випадки загибелі свиней, встановлено діагноз – африканська чума свиней, передає УНН з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області 27 грудня цього року в особистому підсобному господарстві громадянина, який проживає в с.Петродолина Овідіопольського району Одеської області, було зареєстровано загибель однієї свині з двох, що утримувалися в господарстві.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м.Київ) 28 грудня 2016 встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 008578 п.м./16 від 28.12.2016).

Крім того, відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області 24 грудня цього року на території підсобного господарства готельно-розважального комплексу “Чорна гора” (м.Виноградів, Виноградівський район, Закарпатська область) було виявлено 3 трупи диких кабанів, які утримувалися у вольєрах. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в ДНДІЛДВСЕ 28.12.2016 також підтверджено діагноз АЧС (звіт про результати дослідження № 008581 п.м./16 від 28.12.2016).

“З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Овідіопольській та Виноградівській райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — наголосили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, більше 26 тис. свиней знищили цього року в Україні через АЧС.

Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.

Як повідомили в Асоціації свинарів, фермери не отримали близько 40% компенсацій через АЧС.

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