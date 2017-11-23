Виновника смертельного ДТП на Осокорках приговорили к 8 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дарницкий суд Киева приговорил виновника смертельного ДТП на Осокорках до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
В четверг, 23 ноября суд огласил приговор 32-летнему мужчине - виновнику дорожно-транспортного происшествия на Осокорках, в результате которой погибла 9-летняя девочка, а другая получила многочисленные переломы.
Водитель признан виновным по ч.2 ст.286 УК Украины и осужден к максимальному лишению свободы, предусмотренному санкцией статьи, а именно 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, смертельное ДТП произошло 6 августа на ул.Садовая дачного массива Осокорки. Водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на двух малолетних детей.
От полученных травм 9-летняя девочка умерла в карете скорой, другую девочку с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.
После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранителями. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2,23 промилле.