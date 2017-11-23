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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 6357 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 15817 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 16616 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 89727 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 80890 просмотра

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Виновника смертельного ДТП на Осокорках приговорили к 8 годам тюрьмы

Виновника смертельного ДТП на Осокорках приговорили к 8 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 15846 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дарницкий суд Киева приговорил виновника смертельного ДТП на Осокорках до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

В четверг, 23 ноября суд огласил приговор 32-летнему мужчине - виновнику дорожно-транспортного происшествия на Осокорках, в результате которой погибла 9-летняя девочка, а другая получила многочисленные переломы.

Водитель признан виновным по ч.2 ст.286 УК Украины и осужден к максимальному лишению свободы, предусмотренному санкцией статьи, а именно 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, смертельное ДТП произошло 6 августа на ул.Садовая дачного массива Осокорки. Водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на двух малолетних детей.

От полученных травм 9-летняя девочка умерла в карете скорой, другую девочку с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.

После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранителями. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2,23 промилле.

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