Виновника смертельного ДТП на Осокорках приговорили к 8 годам тюрьмы

В четверг, 23 ноября суд огласил приговор 32-летнему мужчине - виновнику дорожно-транспортного происшествия на Осокорках, в результате которой погибла 9-летняя девочка, а другая получила многочисленные переломы.

Водитель признан виновным по ч.2 ст.286 УК Украины и осужден к максимальному лишению свободы, предусмотренному санкцией статьи, а именно 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, смертельное ДТП произошло 6 августа на ул.Садовая дачного массива Осокорки. Водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на двух малолетних детей.

От полученных травм 9-летняя девочка умерла в карете скорой, другую девочку с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.

После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранителями. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2,23 промилле.