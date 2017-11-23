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Винуватця смертельної ДТП на Осокорках засудили до 8 років тюрми

Винуватця смертельної ДТП на Осокорках засудили до 8 років тюрми

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Дарницький суд Києва засудив винуватця смертельної ДТП на Осокорках до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

У четвер 23 листопада суд оголосив вирок 32-річному чоловіку – винуватцю дорожньо-транспортної пригоди на Осокорках, внаслідок якої загинула 9-річна дівчинка, а інша отримала чисельні переломи.

Водія визнано винним за ч.2 ст.286 КК України та засуджено до максимального позбавлення волі, яке передбачено санкцією статті, а саме 8 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 6 серпня на вул.Садовій дачного масиву Осокорки. Водій Chevrolet Lacetti, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на двох малолітніх дітей.

Від отриманих травм 9-річна дівчинка померла у кареті швидкої, іншу дівчинку з численними переломами госпіталізували до лікарні.

Після зіткнення 32-річний чоловік намагався втекти з місця вчинення злочину, але його затримали свідки аварії, а згодом і правоохоронці. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,23 проміле.

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