Винуватця смертельної ДТП на Осокорках засудили до 8 років тюрми

У четвер 23 листопада суд оголосив вирок 32-річному чоловіку – винуватцю дорожньо-транспортної пригоди на Осокорках, внаслідок якої загинула 9-річна дівчинка, а інша отримала чисельні переломи.

Водія визнано винним за ч.2 ст.286 КК України та засуджено до максимального позбавлення волі, яке передбачено санкцією статті, а саме 8 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 6 серпня на вул.Садовій дачного масиву Осокорки. Водій Chevrolet Lacetti, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на двох малолітніх дітей.

Від отриманих травм 9-річна дівчинка померла у кареті швидкої, іншу дівчинку з численними переломами госпіталізували до лікарні.

Після зіткнення 32-річний чоловік намагався втекти з місця вчинення злочину, але його затримали свідки аварії, а згодом і правоохоронці. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,23 проміле.