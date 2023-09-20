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Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" теперь является винным послом Украины в мире!

Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" теперь является винным послом Украины в мире!

Киев • УНН

 • 51230 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Со вкусом и страстью в Киеве состоялся 2-й Всеукраинский отбор "посольских" вин 2023 года. В этом году перед требовательным жюри, в которое входили 12 ведущих экспертов винной отрасли, было представлено 74 невероятных вин со всей Украины.

Достойное место среди лучших вин Украины по праву занимает белое сухое Chardonnay Sauvignon от Villa UA, получившее наивысшую оценку среди профессионалов отрасли.

Вино Chardonnay Sauvignon Villa UA получило официальный статус Винного посла Украины и отправится представлять нашу страну в Париж, чтобы познакомить иностранных гурманов с нашими уникальными вкусами и традициями.

«Мы гордимся нашими винами и благодарны корпорации "Укрвинпром" в сотрудничестве с «Фондом Винной Культуры и Цивилизаций Вина» за возможность представлять украинское виноделие на международном уровне. Статус винного посла является большой честью и, одновременно, возлагает на нас определенную ответственность, стимулирует становиться еще лучше, формировать тренды и оставаться самым вкусным вином Украины», - отметила бренд-менеджер марки Ольга Бовт.

Уже более 10 лет Villa UA, вместе со своим потребителем, создают вкусные истории, приносящие удовольствие. Ведь эти замечательные вина призваны дополнять и раскрывать вкус любых блюд – от повседневных и простых до празднично-изысканных. Широкая палитра вкусов способна удовлетворить как консерваторов, привыкших к классическому подходу «белое к рыбе, красное к мясу», так и смелых новаторов, открытых к вкусным экспериментам и новым впечатлениям каждый день. Вместе в винами Villa Ua очень просто взглянуть на ситуацию и обстоятельства по-новому, найти что-то особенное в привычном.

Вина Villa UA. Всегда твоя самая вкусная!

Эксклюзивным дистрибьютором Вин Villa UA на территории Украины является Торговый дом АВ –сильный и опытный дистрибьютор алкогольных брендов премиум класса в Украине. Компания имеет проверенную временем репутацию и четко выполняет свои обязательства, даже в условиях войны. Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж известных, популярных у потребителей украинских брендов GreenDay, ADJARI, Довбуш, HELSINKI, делает компанию одной из самых мощных в отрасли.

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