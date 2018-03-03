Винный аукцион в ЮАР собрал 1,5 млн долларов на благотворительность
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Ежегодный винный аукцион в Южно-Африканской Республике собрал 17 млн рэндов (около 1,5 млн долл. США, - ред.). Об этом сообщают организаторы мероприятия, передает УНН.
"Каждый цент из этой суммы пойдет на поддержку благотворительных организаций. Мы хотели бы поблагодарить щедрость наших спонсоров и гостей", - отметили организаторы мероприятия.
По данным отраслевого издания Winemang, самый дорогой лот аукциона был продан за 750 тыс. рэндов (около 63 тыс. долл. США, - ред.) Покупатели приобрели поездку в Канны длительностью 5 ночей. Тур включает в себя отдых на частной вилле, питание в ресторане известного южноафриканского шеф-повара, посещение звездного ресторана Michelin (Ницца) и 4 бутылки вина "First Quantum Grand Reserve 2011".
Напомним, ранее винный фестиваль во Флориде собрал 15 млн долл. на благотворительность.
Как сообщал УНН, украинский алкоголь представят на выставке в Дюссельдорфе. Нашу страну презентует компания Eastern Beverage Trading и ее бренды: Medoff и MERNAYA.