Винний аукціон у ПАР зібрав 1,5 млн доларів на благодійність

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Щорічний винний аукціон в Південно-Африканській Республіці зібрав 17 млн ​​рендів (близько 1,5 млн дол. США, - ред.). Про це повідомляють організатори заходу, передає УНН.

"Кожен цент з цієї суми піде на підтримку благодійних організацій. Ми хотіли б подякувати за щедрість нашим спонсорам і гостям", - зазначили організатори заходу.

За даними галузевого видання Winemang, найдорожчий лот аукціону був проданий за 750 тис. рендів (близько 63 тис. дол. США, - ред.). Покупці придбали поїздку в Канни тривалістю 5 ночей. Тур включає в себе відпочинок на приватній віллі, харчування в ресторані відомого південноафриканського шеф-кухаря, відвідування зоряного ресторану Michelin (Ніцца) і 4 пляшки вина "First Quantum Grand Reserve 2011".

Нагадаємо, раніше винний фестиваль у Флориді зібрав 15 млн дол. на благодійність.

Як повідомляв УНН, український алкоголь представлять на виставці в Дюссельдорфе. Нашу країну презентує компанія Eastern Beverage Trading і її бренди: Medoff і MERNAYA.

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