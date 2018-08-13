Истребители НАТО дважды сопровождали самолеты РФ над Балтикой на прошлой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Самолеты военно-воздушных сил НАТО дважды сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем на прошлой неделе. Об этом сообщается в еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве Литвы, распространенном в понедельник Министерством обороны страны, передает УНН.
"7 августа истребители НАТО перехватили Ан-26 Российской Федерации, следовавший из Калининградской области к материку Российской Федерации без заранее согласованного плана полета и с включенным транспондером, поддерживая радиосвязь с региональным центром воздушного контроля", - говорится в сообщении.
Транспондер является устройством автоматической идентификации воздушного судна.
"8 августа истребитель НАТО перехватил Ан-30 Российской Федерации, летел из Калининграда к континентальной России без согласованного плана полета и с включенным транспондером, поддерживая радиосвязь с региональным центром воздушного контроля", - сообщили в литовском Минобороны.
Как сообщал УНН, недавно в НАТО первой среди угроз трансатлантической безопасности назвали Россию.