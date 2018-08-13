Винищувачі НАТО двічі супроводжували літаки РФ над Балтією минулого тижня

"7 серпня винищувачі НАТО перехопили Ан-26 Російської Федерації, що прямував з Калінінградської області до материка Російської Федерації без заздалегідь узгодженого плану польоту і з ввімкненим транспондером, підтримуючи радіозв'язок з регіональним центром повітряного контролю", - йдеться в повідомленні.



Транспондер є пристроєм автоматичної ідентифікації повітряного судна.



"8 серпня винищувач НАТО перехопив Ан-30 Російської Федерації, що летів з Калінінграда до континентальної Росії без узгодженого плану польоту і з ввімкненим транспондером, підтримуючи радіозв'язок з регіональним центром повітряного контролю", - повідомили в литовському Міноборони.



Як повідомляв УНН, нещодавно у НАТО першою серед загроз трансатлантичній безпеці назвали Росію.



