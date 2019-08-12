Истребители НАТО девять раз за неделю взлетали для перехвата российских самолётов над Балтикой

КИЕВ. 12 августа. УНН. Истребители НАТО на прошлой неделе девять раз взлетали для сопровождения российских военных самолётов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении прес-службы министерства обороны Литвы, передаёт УНН.