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Винищувачі НАТО дев'ять разів за тиждень злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою

Винищувачі НАТО дев'ять разів за тиждень злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Винищувачі НАТО минулого тижня дев'ять разів злітали для супроводу російських військових літаків, що пролітали над міжнародним простором над Балтійським морем. Про це йдеться в заяві прес-служби міністерства оборони Литви, передає УНН.

"З 5 по 11 серпня винищувачі НАТО, які брали участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, провели 9 вильотів по тривозі для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні міністерства.

Так, повідомляється, що 5 серпня винищувачі НАТО перехопили два літака СУ-27, що злетіли з Калінінграда, і супроводжували літак Ту-142, що злетів з материка Росії.

Також 5 серпня винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили два винищувачі Су-27, які йшли з Калінінграда в латвійський регіон льотної інформації і назад.

6 серпня винищувач НАТО перехопив літак Ту-134, який вторгся в повітряний простір Литовської Республіки через погані погодні умови над Балтійським морем.

6 серпня винищувачі, які виконували завдання повітряної поліції НАТО, перехопили два літаки СУ-27 і два літаки Іл-38, які йшли з Калінінграда на материкову Росію.

7 серпня винищувач НАТО перехопив один літак Ан-26, який прямував з Калінінграда на материк.

8 серпня винищувачі НАТО перехопили один літак Ту-142, що вилітає в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем з материкової частини Росії, а потім назад, і два Су-30, що вилітають з Калінінграда і назад в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем.

8 серпня винищувачі НАТО перехопили один літак СУ-27, що вилітав з Калінінграда в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, а потім назад.

8 серпня винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили два винищувачі Су-30, які йшли з Калінінграда в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем і назад.

10 серпня винищувачі НАТО перехопили два літаки СУ-27, які йшли з Калінінграда в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем і назад, для супроводу одного Ту-134, що слідував з материкової частини Росії в Калінінград.

Як повідомляв УНН, британські винищувачі перехопили п'ять російських літаків над Балтією.

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