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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Он больше чем просто предприниматель": Зеленский поблагодарил миллиардера Бренсона за стремление помочь Украине

Киев • УНН

 • 66500 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил британского миллиардера, основателя компании Virgin Group Ричарда Бренсона за стремление помочь Украине. Бизнесмен заинтересован в восстановлении аэродрома ГП "Антонов". Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Украину посетил один из самых известных бизнесменов мира Ричард Брэнсон. Он более чем просто предприниматель. Он – визионер, человек, работающий ради прогресса и лучших технологий для всего человечества. Его приезд в Украину именно сейчас – а он побывал в Гостомеле, где обсуждал, в частности, и возможности восстановления аэропорта, и построения нашей "Мрии", крупнейшего в мире самолета — это очень мощный сигнал всем в мире, что Украина точно выстоит в этой войне, и я благодарен господину Бренсону за его готовность присоединиться к послевоенному восстановлению нашей страны", – отметил Зеленский.

Напомним 

Основатель компании Virgin Galactic и британский миллиардер Ричард Бренсон посетил разрушенный российскими оккупантами Гостомель в Киевской области.

Украинские Национальные Новости

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